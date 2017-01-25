Краснодар избежал забастовки, но не поражения
В третьем туре женской Лиги чемпионов краснодарское «Динамо» проиграло в упорной борьбе одноименному московскому клубу. Волейболистки с Кубани не получают зарплаты уже более семи месяцев.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины.
ДИНАМО М — ДИНАМО К — 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10).
25 января. Москва, УСЗ «Дружба».
За десять дней до матча между московским и краснодарским «Динамо» в Лиге чемпионов, команды встречались в суперлиге. Подопечные Константина Ушакова тогда были разгромлены москвичками со счетом 3:0. Тем не менее накануне встречи главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко отмечал, что легкой прогулки не будет:
— Мы знаем соперника очень хорошо, но даже несмотря на то, что мы обыграли их на прошлой неделе, у нас впереди непростой матч, — заявил Панченко.
После первого сета складывалось впечатление, что он оказался не прав. Москвички с первых минут повели в счете и наращивали преимущество. Краснодарские волейболистки совершали ошибки и с разницей в 14 очков проиграли первый сет. Шансов не было, только Елена Гендель пыталась в начале встречи
ЖЕСТКАЯ БОРЬБА
Но во втором игровом отрезке ситуация резко изменилась. Краснодарский клуб преобразился и спустя несколько минут повел в счете на пять очков — заиграли Короткова и Малых. Слова главного тренера московского «Динамо» оказались правдивыми: краснодарские волейболистки взяли и второй и третий сет. Головная боль для москвичек: шансы краснодарской команды были призрачными, но они сражались.
Но в четвертом сете проблемы краснодарского «Динамо» стали возвращаться. Ужасная игра на приеме: после трех ошибок на скамейку села Виктория Чаплина, но это не помогло, и москвички сравняли счет. А выстрелы де ла Круз не оставили шансов краснодарским волейболисткам на победу. Доминиканка забила победный мяч и стала лучшим игроком встречи. Но несмотря на поражение, краснодарские волейболистки сражались и делали это в который раз бесплатно: они не получают зарплату с начала сезона.
— Хочу сказать спасибо девчонкам за то, что не опускают руки в этот тяжелый момент для нас, — сказал наставник клуба Константин Ушаков.
ДОЛГ БОЛЬШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Краснодарские волейболистки хотели бойкотировать игру с московским «Динамо», но после решили добиваться помощи у председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева. На днях они отправили ему открытое письмо с просьбой разобраться. Ситуация в мужской команде краснодарского «Динамо» не отличается от женской. Центральный блокирующий Леонид Кузнецов на днях заявил, что также не получал зарплату с начала этого сезона.
Как выяснил «СЭ», в прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей. Только компания, владельцем которой является волейбольный агент Владимир Касторнов, требует взыскать с краснодарского «Динамо» 30 миллионов долга и 14 миллионов неустойки.
— Клуб прилагает усилия, чтобы урегулировать ситуацию. Пока есть договоренность у игроков с руководством клуба о том, чтобы волейболисты оставались в команде. Но сказать сложно, дождутся ли они конца сезона или нет, — заявил Касторнов.
В декабря прошлого года суд удовлетворил иск МБУ «Дворец спорта «Олимп» к краснодарскому клубу на сумму 6,8 миллиона рублей. Компания сдает в аренду площадку, на которой команда проводит домашние матчи. В «Олимпе» «СЭ» заявили, что пока никаких денег они не получили, но не ответили, планируют ли они в ближайшее время запретить выступать краснодарскому клубу на их арене. Краснодарское «Динамо» рискует стать банкротом уже в ближайшее время, соответствующий иск в октябре уже подала «Молодежная студенческая лига по волейболу».
То, что многие игроки продолжают играть без зарплаты и при этом сражаются, вызывает уважение. У женщин больше терпения, чем у мужчин: перед Новым годом краснодарский клуб покинул Алексей Налобин. В начале этого года из команды в «Факел» перешел Александр Кимеров. В итоге команда на последнем месте в суперлиге.
Несмотря на финансовые проблемы, краснодарские волейболистки продолжают бороться. После поражения от московского «Динамо» они остаются на третьем месте в группе в Лиге Чемпионов, а в суперлиге занимают четвертую строчку. Но хватит их надолго или нет — большой вопрос. Таким темпами мы рискуем вообще потерять волейбол на Кубани.
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