Краснодар избежал забастовки, но не поражения

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины.

ДИНАМО М — ДИНАМО К — 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10).

25 января. Москва, УСЗ «Дружба».

За десять дней до матча между московским и краснодарским «Динамо» в Лиге чемпионов, команды встречались в суперлиге. Подопечные Константина Ушакова тогда были разгромлены москвичками со счетом 3:0. Тем не менее накануне встречи главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко отмечал, что легкой прогулки не будет:

— Мы знаем соперника очень хорошо, но даже несмотря на то, что мы обыграли их на прошлой неделе, у нас впереди непростой матч, — заявил Панченко.

После первого сета складывалось впечатление, что он оказался не прав. Москвички с первых минут повели в счете и наращивали преимущество. Краснодарские волейболистки совершали ошибки и с разницей в 14 очков проиграли первый сет. Шансов не было, только Елена Гендель пыталась в начале встречи что-то противопоставить игре московского «Динамо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/DinamoOfficial">@DinamoOfficial</a> with a fantastic start in our <a href="https://twitter.com/hashtag/MOTW?src=hash">#MOTW</a> vs. <a href="https://twitter.com/DinamoKrasnodar">@DinamoKrasnodar</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/CLVolleyW?src=hash">#CLVolleyW</a> LIVE: <a href="https://t.co/J5DW8mVAA1">https://t.co/J5DW8mVAA1</a><a href="https://twitter.com/CEVolleyball">@CEVolleyball</a> <a href="https://twitter.com/WofVOLLEY">@WofVOLLEY</a> <a href="https://t.co/jcNkCOhylB">pic.twitter.com/jcNkCOhylB</a></p>— LAOLA1TV (@LAOLA1tv) <a href="https://twitter.com/LAOLA1tv/status/824293822637207553">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЖЕСТКАЯ БОРЬБА

Но во втором игровом отрезке ситуация резко изменилась. Краснодарский клуб преобразился и спустя несколько минут повел в счете на пять очков — заиграли Короткова и Малых. Слова главного тренера московского «Динамо» оказались правдивыми: краснодарские волейболистки взяли и второй и третий сет. Головная боль для москвичек: шансы краснодарской команды были призрачными, но они сражались.

Но в четвертом сете проблемы краснодарского «Динамо» стали возвращаться. Ужасная игра на приеме: после трех ошибок на скамейку села Виктория Чаплина, но это не помогло, и москвички сравняли счет. А выстрелы де ла Круз не оставили шансов краснодарским волейболисткам на победу. Доминиканка забила победный мяч и стала лучшим игроком встречи. Но несмотря на поражение, краснодарские волейболистки сражались и делали это в который раз бесплатно: они не получают зарплату с начала сезона.

— Хочу сказать спасибо девчонкам за то, что не опускают руки в этот тяжелый момент для нас, — сказал наставник клуба Константин Ушаков.

ДОЛГ БОЛЬШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Краснодарские волейболистки хотели бойкотировать игру с московским «Динамо», но после решили добиваться помощи у председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева. На днях они отправили ему открытое письмо с просьбой разобраться. Ситуация в мужской команде краснодарского «Динамо» не отличается от женской. Центральный блокирующий Леонид Кузнецов на днях заявил, что также не получал зарплату с начала этого сезона.

Как выяснил «СЭ», в прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей. Только компания, владельцем которой является волейбольный агент Владимир Касторнов, требует взыскать с краснодарского «Динамо» 30 миллионов долга и 14 миллионов неустойки.

— Клуб прилагает усилия, чтобы урегулировать ситуацию. Пока есть договоренность у игроков с руководством клуба о том, чтобы волейболисты оставались в команде. Но сказать сложно, дождутся ли они конца сезона или нет, — заявил Касторнов.

В декабря прошлого года суд удовлетворил иск МБУ «Дворец спорта «Олимп» к краснодарскому клубу на сумму 6,8 миллиона рублей. Компания сдает в аренду площадку, на которой команда проводит домашние матчи. В «Олимпе» «СЭ» заявили, что пока никаких денег они не получили, но не ответили, планируют ли они в ближайшее время запретить выступать краснодарскому клубу на их арене. Краснодарское «Динамо» рискует стать банкротом уже в ближайшее время, соответствующий иск в октябре уже подала «Молодежная студенческая лига по волейболу».

То, что многие игроки продолжают играть без зарплаты и при этом сражаются, вызывает уважение. У женщин больше терпения, чем у мужчин: перед Новым годом краснодарский клуб покинул Алексей Налобин. В начале этого года из команды в «Факел» перешел Александр Кимеров. В итоге команда на последнем месте в суперлиге.

Несмотря на финансовые проблемы, краснодарские волейболистки продолжают бороться. После поражения от московского «Динамо» они остаются на третьем месте в группе в Лиге Чемпионов, а в суперлиге занимают четвертую строчку. Но хватит их надолго или нет — большой вопрос. Таким темпами мы рискуем вообще потерять волейбол на Кубани.