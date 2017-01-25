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25 января 2017, 21:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тренер Ушаков не знает, будет ли ЖВК «Динамо» (Краснодар) существовать дальше

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер женской команды краснодарского «Динамо» Константин Ушаков заявил агентству «Р-Спорт», что не знает, продолжит ли волейбольный клуб свое существование или нет.

Волейболистки краснодарского «Динамо» в среду в гостях проиграли московскому «Динамо» со счетом 2−3 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что краснодарская команда может бойкотировать встречу из-за многомесячных долгов по зарплате перед игроками, тренерским штабом и персоналом. Во вторник волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву. В мужской команде краснодарского «Динамо» игроки тоже не получают зарплату уже семь месяцев.

«Мы сегодня получили большой опыт в матче с московским “Динамо”. Мы поняли, что мы можем биться. Главное, чтобы нас поддержало руководство Краснодарского края. Мы не знаем, будем ли мы существовать дальше или нет. Если будем, то в каком формате? Пока мы не знаем, будет ли наш клуб или нет. Потенциал у команды есть. Пока мы боремся. Но как дальше будут развиваться события, я не знаю», — сказал Ушаков.

«Естественно, в такой финансовой ситуации очень тяжело мотивировать команду. У меня руки не опускаются. Но у людей, которые рядом, полное опустошение. Семь месяцев без зарплаты — очень большой срок, катастрофически тяжело. Пока новостей от руководства края нет», — добавил собеседник агентства.
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