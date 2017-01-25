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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28553427/
25 января 2017, 21:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Перепелкина: ЖВК «Динамо» (Краснодар) с каждым разом все тяжелее выходить на матч

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболисткам краснодарского «Динамо» с каждым матчем все сложнее настраивать себя и выходить на площадку играть из-за серьезных финансовых проблем в команде, заявила центральная блокирующая краснодарского клуба Мария Перепелкина.

В среду в Москве столичное «Динамо» одержало победу над краснодарским в рамках Лиги чемпионов со счетом 3−2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10). Ранее волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт». Долги по зарплате перед составом, тренерским штабом и персоналом женского «Динамо» составляют семь месяцев. По сообщениям источника «Р-Спорт», команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«В нашей сложившейся ситуации тяжело настраиваться на матчи и выходить на площадку, думаю, поэтому старт такой и получился. Но мы, несмотря ни на что, хотели сегодня выиграть, мы хотим играть, хотим бороться. Мы — спортсмены, и победы очень нравятся нам всем. Поэтому удалось навязать борьбу. С каждым разом все тяжелее и тяжелее выходить на матчи, тренироваться. Но игра — немного другое, тут и эмоции другие, плюс мы все никак не можем выиграть у московского “Динамо”, что придает нам дополнительный стимул для борьбы», — сказала Перепелкина журналистам.

«На этой неделе была запланирована встреча нашего директора и губернатора, нам обещали встречу с вице-губернатором, но пока ничего не произошло. Мысли разные присутствуют, мы ждем и надеемся на лучшее. А как дальше будет — покажет время. Не могу сейчас сказать (каков предел этому): у меня дочь в Краснодаре, муж в Казани, и поэтому надо все взвешивать и решать», — добавила она.
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