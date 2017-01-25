Перепелкина: ЖВК «Динамо» (Краснодар) с каждым разом все тяжелее выходить на матч

В среду в Москве столичное «Динамо» одержало победу над краснодарским в рамках Лиги чемпионов со счетом 3−2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10). Ранее волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт». Долги по зарплате перед составом, тренерским штабом и персоналом женского «Динамо» составляют семь месяцев. По сообщениям источника «Р-Спорт», команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«В нашей сложившейся ситуации тяжело настраиваться на матчи и выходить на площадку, думаю, поэтому старт такой и получился. Но мы, несмотря ни на что, хотели сегодня выиграть, мы хотим играть, хотим бороться. Мы — спортсмены, и победы очень нравятся нам всем. Поэтому удалось навязать борьбу. С каждым разом все тяжелее и тяжелее выходить на матчи, тренироваться. Но игра — немного другое, тут и эмоции другие, плюс мы все никак не можем выиграть у московского “Динамо”, что придает нам дополнительный стимул для борьбы», — сказала Перепелкина журналистам.