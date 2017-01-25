Волейболистки московского «Динамо» победили краснодарское в матче Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Юрия Панченко со счетом 3−2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10). Волейболистки столичного клуба выиграли третий матч из трех в группе В, а кубанская команда потерпела второе поражение.

Ранее волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт». Долги по зарплате перед составом, тренерским штабом и персоналом женского «Динамо» составляют семь месяцев. По сообщениям источника «Р-Спорт», команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

В следующем туре Лиги чемпионов динамовки Москвы и Краснодара 7 февраля вновь сыграют друг с другом, на этот раз — в столице Кубани.