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25 января 2017, 21:25 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» победили краснодарское в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Юрия Панченко со счетом 3−2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10). Волейболистки столичного клуба выиграли третий матч из трех в группе В, а кубанская команда потерпела второе поражение.

Ранее волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт». Долги по зарплате перед составом, тренерским штабом и персоналом женского «Динамо» составляют семь месяцев. По сообщениям источника «Р-Спорт», команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

В следующем туре Лиги чемпионов динамовки Москвы и Краснодара 7 февраля вновь сыграют друг с другом, на этот раз — в столице Кубани.
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