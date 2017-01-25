«Вакифбанк» разгромил «Дрезднер» в ЛЧ и лидирует в группе с «Уралочкой-НТМК»

«Вакифбанк» вышел на первое место в группе D. «Дрезднер», проигравший все три матча первого круга, занимает, последнюю, четвёртую строчку.



В этой же группе выступает российская «Уралочка-НТМК», которая завершила первый круг на 3-м месте с одной победой над немецким клубом в активе.



Матч четвертого тура между теми же соперниками пройдет 8 февраля в Германии.



Лига чемпионов. Женщины. Группа D. 3-й тур

«Вакифбанк» (Турция) — «Дрезднер» (Германия) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:11).