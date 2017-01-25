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25 января 2017, 20:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Вакифбанк» разгромил «Дрезднер» в ЛЧ и лидирует в группе с «Уралочкой-НТМК»

Турецкий «Вакифбанк» на своей площадке разгромил немецкий «Дрезднер» в матче третьего тура Лиги чемпионов среди женских команд.

«Вакифбанк» вышел на первое место в группе D. «Дрезднер», проигравший все три матча первого круга, занимает, последнюю, четвёртую строчку.

В этой же группе выступает российская «Уралочка-НТМК», которая завершила первый круг на 3-м месте с одной победой над немецким клубом в активе.

Матч четвертого тура между теми же соперниками пройдет 8 февраля в Германии.

Лига чемпионов. Женщины. Группа D. 3-й тур
«Вакифбанк» (Турция) — «Дрезднер» (Германия) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:11).
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