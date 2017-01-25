Врач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дам
Ярослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения в применении допинга.
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Напомним, что накануне один из лучших игроков мира начала века бразилец Жиба в программе Esporte Espetacular на местном ТВ заявил, что собирается оспаривать правомерность победы сборной России на Играх в Лондоне. Якобы, есть подозрения, что российские игроки использовали допинг. Ведущий передачи даже назвал точное число — семь человек.
В интервью «Советскому спорту» сам Жиба заявил, что его слова неправильно перевели, что ему очень жаль, что СМИ рассорили его с российскими коллегами и принес им извинения. Однако, вот дословный перевод из записи бразильца в его официальном Инстаграмме:
«Пользуясь случаем, хочу объяснить свое выступление в Sports Spectacular: на этой неделе я собираюсь в Швейцарию, в
Что здесь можно неправильно понять? Этот вопрос наш корреспондент задал Ярославу Смакотнину, который в 2012 году возглавлял медицинскую службу сборной России.
— А я только пообщался с Жибой, — говорит Смакотнин.
— И что скажете?
— Что ваши коллеги опростоволосились. Жиба утверждает, что ничего такого он не говорил. Это было бы недостойно великого и заслуженного человека выдвигать такие обвинения без всякой доказательно базы, потому что он даже теоретически не мог иметь представления о том, принимает
— Есть письменные и видео доказательства, которые сложно двояко интерпретировать. Жиба едет в Швейцарию, чтобы оспорить результаты Игр-2012
— Тогда я готов ответить на любые вопросы ВАДА и FIVB.
— Ответьте: зачем допинг в волейболе?
— Когда матчи идут один за другим, как на Олимпиаде, очень быстро накапливается усталость. Ведь выступают не все 12 человек, основная нагрузка ложится на 7−8 игроков. Поэтому бывает, что употребляют вещества, которые помогают быстрому восстановлению. Только с такой целью в волейболе могут теоретически употребляться запрещенные препараты.
— Какие препараты для восстановления использовали вы?
— Их было много, я не буду сейчас подробно о них рассказывать. Запрещенных среди них, естественно, не было. Когда команда готовится к серьезным турнирам, таким как Олимпиада, чемпионат мира, Кубок мира или Мировая лига, все понимают, что будут неоднократные проверки и на территории страны и уже в месте проведения соревнований. Использовать допинг в таких условиях просто глупо.
— То есть вы готовы дать голову на отсечение, что российские волейболисты не принимали запрещенные препараты.
— Голову не готов, — улыбается в трубку Смакотнин, —
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