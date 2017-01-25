«Безье» вышел в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

В первом матче французский коллектив на выезде обыграл швейцарский «Дюдинген» со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 28:26). В ответной встрече, которая состоялась 24 января, «Безье» оказался сильнее в трёх париях — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).



Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи

«Безье» (Франция) — «Дюдинген» (Швейцария) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Первый матч: 3:1.



За выход в четвертьфинал соревнований «Безье» поспорит с победителем противостояния «Единство Стара-Пазова» (Сербия) — «Линамар» (Венгрия).