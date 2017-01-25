Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28542995/
25 января 2017, 9:48 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Безье» вышел в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

Французский «Безье» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд.

В первом матче французский коллектив на выезде обыграл швейцарский «Дюдинген» со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 28:26). В ответной встрече, которая состоялась 24 января, «Безье» оказался сильнее в трёх париях — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи
«Безье» (Франция) — «Дюдинген» (Швейцария) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
Первый матч: 3:1.

За выход в четвертьфинал соревнований «Безье» поспорит с победителем противостояния «Единство Стара-Пазова» (Сербия) — «Линамар» (Венгрия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России