«Уралочка» проиграла турецкому «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

«Уралочка-НТМК» потерпела поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Экзачибаши». Гостьи из Стамбула не дали свердловчанкам выиграть ни единого сета, передает «Уралинформбюро».

Первый отрезок встречи, проходившей 24 января на паркете ДИВСа, завершился для «Уралочки» разгромом — 11:25. Во втором и третьем периодах подопечные Николая Карполя игру выровняли, но в концовках удача была на стороне турчанок — оба сета завершились победой «Экзачибаши» со счетом 26:24. Таким образом, общий счет игры составил 3:0 в пользу гостей.

«Игра была интересной. Кроме первой партии. У соперников больше опыта и подготовки. Вторая и третья партии были на равных. Я удовлетворен игрой», — отметил после матча главный тренер свердловского клуба Николай Карполь.

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Уралочка-НТМК» занимает в своем квартете третье место. В следующем туре 8 февраля свердловчанки вновь сыграют с «Экзачибаши», но на этот раз поединок состоится в Стамбуле.