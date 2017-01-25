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25 января 2017, 1:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Олимпиакос» и «Шверин» победили в первых матчах 1/8 финала Кубка Вызова

Греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала женского Кубка Вызова на выезде в пяти партиях переиграл турецкий «Чанаккале Беледиеси».

Ответная встреча пройдёт 7 февраля.

В другом противостоянии немецкий «Шверин» разгромил финский клуб «Кангасала». 8 февраля эти команды встретятся вновь.

Женщины. Кубок Вызова. 1/8 финала. Первые матчи

«Чанаккале Беледиеси» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:3 (20:25, 24:26, 25:15, 25:19, 9:15)
«Шверин» (Германия) — «Кангасала» (Финляндия) — 3:0 (25:18, 25:14, 25:20).
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