«Галатасарай» вышел в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

В первой встрече команда из Стамбула оказалась сильнее в четырёх партиях.



В 1/8 финала «Галатасарай» сыграет с победителем словенского противостояния «Кальцит» — «Нова Браник». В первой встрече выиграла команда из Марибора — 3:1.



Женщины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Ответный матч



«Галатасарай» (Турция) — «Франш-Монтань» (Швейцария) — 3:0 (25:14, 25:23, 25:16).

Первый матч: 3:1.