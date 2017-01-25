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25 января 2017, 0:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Галатасарай» вышел в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на своей площадке уверенно переиграл швейцарский «Франш-Монтань» со счётом 3:0.

В первой встрече команда из Стамбула оказалась сильнее в четырёх партиях.

В 1/8 финала «Галатасарай» сыграет с победителем словенского противостояния «Кальцит» — «Нова Браник». В первой встрече выиграла команда из Марибора — 3:1.

Женщины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Ответный матч

«Галатасарай» (Турция) — «Франш-Монтань» (Швейцария) — 3:0 (25:14, 25:23, 25:16).

Первый матч: 3:1.
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