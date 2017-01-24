Жиба: Прошу прощения у российских волейболистов, в российских новостях ни слова правды

— Я уже лично поговорил с вице-президентом Всероссийской федерации волейбола. Он понял, что мои слова совершенно неправильно перевели. Ничего из того, что мне приписали в российской прессе, я не говорил. Он мне отправил перевод на итальянском, поскольку я тоже говорю на этом языке. В ответ я отправил правильный перевод. В российских новостях нет ни слова правды, ни слова из того материала, что вышел в Бразилии.

— Вы пытались поговорить со знакомыми российскими волейболистами?

— Пытался! Но не смог, так как все в бешенстве после новостей, это можно понять. Очень жаль, что СМИ сделали так, что мы поссорились. В нашем виде спорта мы все должны быть едины. Я прошу прощения у российских игроков, но прощу прощения от лица тех газет, что совершенно неправильно перевели мои слова. Президент федерации мне позвонил, сказал: «Жиба, я знаю, что ты не такой. Это не в твоем характере». Так и есть! Я играл в России, люблю эту страну, у меня тут друзья. Думаете, я бы мог просто так взять и обвинить игроков.