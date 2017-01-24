Жиба: Прошу прощения у российских волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Известный в прошлом игрок Жиба, возглавляющий комиссию спортсменов Международной федерации волейбола, заявил, что его высказывания бразильским СМИ о желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были неправильно интерпретированы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я уже лично поговорил с
— Вы пытались поговорить со знакомыми российскими волейболистами?
— Пытался! Но не смог, так как все в бешенстве после новостей, это можно понять. Очень жаль, что СМИ сделали так, что мы поссорились. В нашем виде спорта мы все должны быть едины. Я прошу прощения у российских игроков, но прощу прощения от лица тех газет, что совершенно неправильно перевели мои слова. Президент федерации мне позвонил, сказал: «Жиба, я знаю, что ты не такой. Это не в твоем характере». Так и есть! Я играл в России, люблю эту страну, у меня тут друзья. Думаете, я бы мог просто так взять и обвинить игроков.
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