Кузнецов: Игроки «Динамо» (Краснодар) не получают зарплату с начала текущего сезона

«Динамо» с тремя очками после 16 туров занимает последнее, четырнадцатое место в турнирной таблице мужской суперлиги. Ранее волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт». Долги по зарплате перед составом, тренерским штабом и персоналом женского «Динамо» составляют семь месяцев. По сообщениям источника «Р-Спорт», команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«У нас такая же ситуация, как и в женской команде “Динамо” (Краснодар), мы тоже не получаем зарплату семь месяцев, с самого начала сезона, — сказал Кузнецов по телефону. — Еще с июля 2016 года нам обещают платить зарплату, но пока ничего. Словами не наешься. Обещают, что вопрос будет решен, но пока нет результата. Есть надежда, что местные власти помогут нам, примут во внимание прошлые заслуги клуба. Хочется, чтобы волейбол на Кубани остался и процветал».

В январе «Динамо» покинул Александр Кимеров, перешедший в новоуренгойский «Факел». «Команду перед Новым годом покинул Алексей Налобин, который написал заявление о приостановлении деятельности. Я сам уже бывал в подобных ситуациях. У нас и так плачевная ситуация в команде — на некоторых позициях играют ребята другого амплуа. Тренируемся в том количестве, в котором нельзя тренироваться и наигрывать состав. У нас нет игроков на два состава, чтобы полноценно проводить тренировки и играть друг против друга», — сказал Кузнецов.

«Все приходит в голову в такой ситуации, но до бойкотов мы не дошли. Мысли всякие есть. Мы готовы сделать все, чтобы это принесло пользу и команде, и каждому из нас», — добавил волейболист «Динамо».