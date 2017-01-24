«Даже комментировать не хочется ситуацию. Пусть делает, что хочет. Хочется ему проверить пробы — пусть проверяет. Мы сдавали всё, как положено. Всё честно и чисто.



Если Жиба хочет этим заниматься и у него есть на это время — пусть занимается. Насколько я помню, после групповой стадии по два игрока от каждой команды всегда уходили на допинг-контроль. Я лично сдавал пробу и проходил тест после финала с Бразилией, и всё было чисто», — приводят слова Гранкина «Известия».