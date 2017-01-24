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24 января 2017, 21:17 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Гранкин: Хочется Жибе проверить пробы — пусть проверяет

Связующий московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин прокомментировал заявление бразильца Жибы о необходимости отобрать у сборной России золотые медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

«Даже комментировать не хочется ситуацию. Пусть делает, что хочет. Хочется ему проверить пробы — пусть проверяет. Мы сдавали всё, как положено. Всё честно и чисто.

Если Жиба хочет этим заниматься и у него есть на это время — пусть занимается. Насколько я помню, после групповой стадии по два игрока от каждой команды всегда уходили на допинг-контроль. Я лично сдавал пробу и проходил тест после финала с Бразилией, и всё было чисто», — приводят слова Гранкина «Известия».
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