ВФВ: Жиба заявил, что его слова о сборной России были неверно интерпретированы
Бразилец Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола заявил, что его слова о сборной России на Играх в Лондоне и о желании оспорить результаты олимпийского турнира были неправильно интерпретированы, сообщается на официальном сайте ВФВ.
В финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Лондоне бразильцы проиграли россиянам. Как сообщил Globoesporte, Жиба,
«После того как его высказывания бразильским СМИ о якобы желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне получили широкий резонанс в нашей прессе, Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола сообщил о том, что его слова были неправильно интерпретированы», — сообщается на сайте ВФВ.
«Известный в прошлом игрок Жиба возглавляет комиссию спортсменов FIVB. Он собирается более внимательно ознакомиться с докладом независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в рамках своей работы. Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, и просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично», — говорится в сообщении.
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