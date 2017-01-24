Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28539191/
24 января 2017, 21:17 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Жиба заявил, что его слова о сборной России были неверно интерпретированы

Бразилец Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола заявил, что его слова о сборной России на Играх в Лондоне и о желании оспорить результаты олимпийского турнира были неправильно интерпретированы, сообщается на официальном сайте ВФВ.

В финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Лондоне бразильцы проиграли россиянам. Как сообщил Globoesporte, Жиба, экс-капитан бразильской команды, заявил, что семь игроков сборной России на Играх-2012 были под воздействием допинга. Также сообщалось, что он собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«После того как его высказывания бразильским СМИ о якобы желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне получили широкий резонанс в нашей прессе, Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола сообщил о том, что его слова были неправильно интерпретированы», — сообщается на сайте ВФВ.

«Известный в прошлом игрок Жиба возглавляет комиссию спортсменов FIVB. Он собирается более внимательно ознакомиться с докладом независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в рамках своей работы. Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, и просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично», — говорится в сообщении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Кузнецов: Игроки «Динамо» (Краснодар) не получают зарплату с начала текущего сезона

Волейболисты краснодарского «Динамо» так же, как и игроки женской команды, не получают зарплату на протяжении семи месяцев, то есть с начала текущего сезона, сообщил агентству «Р-Спорт» центральный блокирующий команды Леонид Кузнецов.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя