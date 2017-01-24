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24 января 2017, 19:12 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Вербов — Жибе: Хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что ел допинг?

Либеро казанского «Зенита» и сборной России Алексей Вербов прокомментировал обвинения бразильца Жибы в употреблении российскими волейболистами запрещённых веществ и его намерение добиться лишения сборной России золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Жиба, ты играл в России! Ты знаешь, как мы относимся к допингу! Кто будет так рисковать возможной дисквалификацией? И как допинг может помочь в волейболе? Разве что водка помогает, чтобы руки не тряслись. Ты знаешь меня, Тетюхина, Волкова и Абрамова. Ты уверен, что хочешь в чём-то обвинить этих людей?

Вы победили в Рио-де-Жанейро, потому что были сильнее всех. Россия выиграла в Лондоне по той же самой причине. Все наши игроки до последнего верили в победу. Тетюхин верил до конца. А вы начали слишком рано праздновать победу. Хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что ел допинг? Или Волков с его коленом? Очень странно, друг мой, слышать такое от тебя», — написал Вербов под записью Жибы в сети «Инстаграм».
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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высказывание бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года голословно, так как не имеет под собой оснований. Такое мнение ТАСС высказала известная волейболистка и член комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) Екатерина Гамова.
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