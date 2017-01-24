Вербов — Жибе: Хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что ел допинг?
Либеро казанского «Зенита» и сборной России Алексей Вербов прокомментировал обвинения бразильца Жибы в употреблении российскими волейболистами запрещённых веществ и его намерение добиться лишения сборной России золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Жиба, ты играл в России! Ты знаешь, как мы относимся к допингу! Кто будет так рисковать возможной дисквалификацией? И как допинг может помочь в волейболе? Разве что водка помогает, чтобы руки не тряслись. Ты знаешь меня, Тетюхина, Волкова и Абрамова. Ты уверен, что хочешь в
Вы победили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter