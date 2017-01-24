«Жиба, ты играл в России! Ты знаешь, как мы относимся к допингу! Кто будет так рисковать возможной дисквалификацией? И как допинг может помочь в волейболе? Разве что водка помогает, чтобы руки не тряслись. Ты знаешь меня, Тетюхина, Волкова и Абрамова. Ты уверен, что хочешь в чём-то обвинить этих людей?



Вы победили в Рио-де-Жанейро, потому что были сильнее всех. Россия выиграла в Лондоне по той же самой причине. Все наши игроки до последнего верили в победу. Тетюхин верил до конца. А вы начали слишком рано праздновать победу. Хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что ел допинг? Или Волков с его коленом? Очень странно, друг мой, слышать такое от тебя», — написал Вербов под записью Жибы в сети «Инстаграм».