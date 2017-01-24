Тетюхин: Заявление Жибы о волейболистах РФ трусливое, надо всегда оставаться мужиком

В финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Лондоне бразильцы проиграли россиянам. Жиба, экс-капитан бразильской команды, в эфире спортивного шоу заявил, что семь игроков сборной России на Играх-2012 были под воздействием допинга. Жиба является председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) и собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«Сегодня один из уважаемых мной волейболистов, до сегодняшнего дня, позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещенных препаратов! Я бы, возможно, меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря, далеких от понимания того, что происходит внутри спорта! Он прекрасно знает, какой ценой досталась нам эта победа! Видимо, человек, который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом,» — написал Тетюхин в своем аккаунте в Instagram.

«Я понимаю, что-то поражение до сих пор не дает спокойно жить и, наверно, не на такой ноте хотелось завершить карьеру, но проигрывать нужно достойно и всегда оставаться мужиком! А это заявление я считаю трусливым», — отметил Тетюхин.