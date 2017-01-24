Тетюхин: Заявление Жибы о волейболистах РФ трусливое, надо всегда оставаться мужиком
Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Сергей Тетюхин назвал трусливым заявление бразильца Жибы о применении российскими волейболистами допинга на Играх в Лондоне.
В финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Лондоне бразильцы проиграли россиянам. Жиба,
«Сегодня один из уважаемых мной волейболистов, до сегодняшнего дня, позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещенных препаратов! Я бы, возможно, меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря, далеких от понимания того, что происходит внутри спорта! Он прекрасно знает, какой ценой досталась нам эта победа! Видимо, человек, который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом,» — написал Тетюхин в своем аккаунте в Instagram.
«Я понимаю,
Во вторник глава департамента коммуникаций FIVB Ричард Бэйкер сообщил «Р-Спорт», что у организации нет информации о возможных положительных
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter