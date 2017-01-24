Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28538000/
24 января 2017, 19:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тетюхин: Заявление Жибы о волейболистах РФ трусливое, надо всегда оставаться мужиком

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Сергей Тетюхин назвал трусливым заявление бразильца Жибы о применении российскими волейболистами допинга на Играх в Лондоне.

В финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Лондоне бразильцы проиграли россиянам. Жиба, экс-капитан бразильской команды, в эфире спортивного шоу заявил, что семь игроков сборной России на Играх-2012 были под воздействием допинга. Жиба является председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) и собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«Сегодня один из уважаемых мной волейболистов, до сегодняшнего дня, позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещенных препаратов! Я бы, возможно, меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря, далеких от понимания того, что происходит внутри спорта! Он прекрасно знает, какой ценой досталась нам эта победа! Видимо, человек, который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом,» — написал Тетюхин в своем аккаунте в Instagram.

«Я понимаю, что-то поражение до сих пор не дает спокойно жить и, наверно, не на такой ноте хотелось завершить карьеру, но проигрывать нужно достойно и всегда оставаться мужиком! А это заявление я считаю трусливым», — отметил Тетюхин.

Во вторник глава департамента коммуникаций FIVB Ричард Бэйкер сообщил «Р-Спорт», что у организации нет информации о возможных положительных допинг-тестах российских волейболистов на Играх-2012, а также FIVB не знает о рассмотрении МОК вопроса перераспределения медалей Игр-2012.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Вербов — Жибе: Хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что ел допинг?

Либеро казанского «Зенита» и сборной России Алексей Вербов прокомментировал обвинения бразильца Жибы в употреблении российскими волейболистами запрещённых веществ и его намерение добиться лишения сборной России золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя