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24 января 2017, 19:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

13 очков Кошелевой помогли «Экзачибаши» победить «Уралочку-НТМК» в ЛЧ

«Уралочка-НТМК» в третьем туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке уступила турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3.

Российская доигровщица турецкой команды Татьяна Кошелева набрала 13 очков. Подопечные Николая Карполя потерпели второе поражение в трёх встречах, а турчанки добились второй победы.

В четвёртом туре эти команды сыграют между собой вновь. Встреча пройдёт 8 февраля в Стамбуле.

Женщины. Лига чемпионов
Группа D. 3-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, Россия) — «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — 0:3 (11:25, 24:26, 24:26).
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