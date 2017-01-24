13 очков Кошелевой помогли «Экзачибаши» победить «Уралочку-НТМК» в ЛЧ

Российская доигровщица турецкой команды Татьяна Кошелева набрала 13 очков. Подопечные Николая Карполя потерпели второе поражение в трёх встречах, а турчанки добились второй победы.



В четвёртом туре эти команды сыграют между собой вновь. Встреча пройдёт 8 февраля в Стамбуле.



Женщины. Лига чемпионов

Группа D. 3-й тур



«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, Россия) — «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — 0:3 (11:25, 24:26, 24:26).