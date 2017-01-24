FIVB не знает о допинге сборной РФ на ОИ-2012 и вопросе по перераспределению медалей
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация волейбола (FIVB) не имеет информации относительно возможных положительных допинг-тестов волейболистов сборной России на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, также в международной организации не знают о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр-2012 Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» глава департамента коммуникаций FIVB Ричард Бэйкер.
Жиба,
«FIVB известно, что в эфире Globo 22 января 2017 года были сделаны некоторые заявления в отношении перераспределения медалей Олимпиады в Лондоне, также там было заявлено, что
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