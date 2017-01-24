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24 января 2017, 15:45 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

FIVB не знает о допинге сборной РФ на ОИ-2012 и вопросе по перераспределению медалей

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация волейбола (FIVB) не имеет информации относительно возможных положительных допинг-тестов волейболистов сборной России на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, также в международной организации не знают о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр-2012 Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» глава департамента коммуникаций FIVB Ричард Бэйкер.

Жиба, экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал заявление в эфире спортивного шоу на бразильском телевидении о том, что семь волейболистов сборной России на Олимпиаде-2012 были под воздействием допинга. Бразилец, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«FIVB известно, что в эфире Globo 22 января 2017 года были сделаны некоторые заявления в отношении перераспределения медалей Олимпиады в Лондоне, также там было заявлено, что допинг-пробы семи волейболистов сборной России дали положительный результат на Играх-2012. FIVB не имеет никакой информации относительно положительных допинг-проб россиян. Также нет информации о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр в Лондоне Международным олимпийским комитетом», — сказал Бэйкер «Р-Спорт».
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Новости Волейбола

Гамова: Заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословны

Гамова: Заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословны

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высказывание бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года голословно, так как не имеет под собой оснований. Такое мнение ТАСС высказала известная волейболистка и член комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) Екатерина Гамова.
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