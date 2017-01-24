FIVB не знает о допинге сборной РФ на ОИ-2012 и вопросе по перераспределению медалей

Жиба, экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал заявление в эфире спортивного шоу на бразильском телевидении о том, что семь волейболистов сборной России на Олимпиаде-2012 были под воздействием допинга. Бразилец, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«FIVB известно, что в эфире Globo 22 января 2017 года были сделаны некоторые заявления в отношении перераспределения медалей Олимпиады в Лондоне, также там было заявлено, что допинг-пробы семи волейболистов сборной России дали положительный результат на Играх-2012. FIVB не имеет никакой информации относительно положительных допинг-проб россиян. Также нет информации о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр в Лондоне Международным олимпийским комитетом», — сказал Бэйкер «Р-Спорт».