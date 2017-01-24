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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28535399/
24 января 2017, 15:48 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Гамова: Заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословны

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высказывание бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года голословно, так как не имеет под собой оснований. Такое мнение ТАСС высказала известная волейболистка и член комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) Екатерина Гамова.

По словам известной волейболистки такие высказывания выглядят очень странно и ничего под собой не имеют. Увеличить
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Ранее Жиба, который, как и Гамова, является членом комиссии FIVB, сообщил бразильскому телеканалу Globoesporte, что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По словам Жибы, российские волейболисты могли быть в списке отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Сам Жиба участвовал в финальном матче против россиян, которые стали олимпийскими чемпионами.

«Это только высказывание. Если наших спортсменов обвиняют в применении допинга, то нужно иметь доказательства. Делать высказывания может любой человек на свой страх и риск. Это необъяснимо, странно и непонятно для меня», — отметила Гамова.

Жиба также отметил, что намерен лично поехать в Швейцарию и обсудить с FIVB доклад Макларена. «Возможно, мы с ним встретимся в Лозанне, хотя, с другой стороны, что обсуждать? Есть контролирующий орган в лице WADA, который берет анализы после всех соревнований, в том числе и Олимпийских игр. Такие голословные высказывания выглядят очень странно, они ничего под собой не имеют», — заключила Гамова.

Ранее FIVB сообщила ТАСС, что не обладает информацией о возможных допинг-пробах у российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года. Заместитель руководителя российской делегации на Играх в Лондоне Игорь Казиков сообщил ТАСС, что все допинг-пробы отечественных волейболистов на Олимпиаде 2012 года были чистыми.
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FIVB не знает о допинге сборной РФ на ОИ-2012 и вопросе по перераспределению медалей

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международная федерация волейбола (FIVB) не имеет информации относительно возможных положительных допинг-тестов волейболистов сборной России на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, также в международной организации не знают о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр-2012 Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» глава департамента коммуникаций FIVB Ричард Бэйкер.
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