Гамова: Заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословны

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Ранее Жиба, который, как и Гамова, является членом комиссии FIVB, сообщил бразильскому телеканалу Globoesporte, что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По словам Жибы, российские волейболисты могли быть в списке отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Сам Жиба участвовал в финальном матче против россиян, которые стали олимпийскими чемпионами.

«Это только высказывание. Если наших спортсменов обвиняют в применении допинга, то нужно иметь доказательства. Делать высказывания может любой человек на свой страх и риск. Это необъяснимо, странно и непонятно для меня», — отметила Гамова.

Жиба также отметил, что намерен лично поехать в Швейцарию и обсудить с FIVB доклад Макларена. «Возможно, мы с ним встретимся в Лозанне, хотя, с другой стороны, что обсуждать? Есть контролирующий орган в лице WADA, который берет анализы после всех соревнований, в том числе и Олимпийских игр. Такие голословные высказывания выглядят очень странно, они ничего под собой не имеют», — заключила Гамова.