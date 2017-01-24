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24 января 2017, 15:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Васильев стал самым результативным игроком 16-го тура Суперлиги

Волейболист оренбургского «Нефтяника» Виктор Васильев стал самым результативным игроком 16-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшими на блоке стали два игрока — Евгений Тимофеев («Нефтяник») и Руслан Ханипов (Урал), набравшие по четыре очка.

Лучше всех на подаче действовал диагональный белгородского «Белогорья» Максим Жигалов — пять очков в матче с краснодарским «Динамо».
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