Жиба претендует на российское золото Лондона
Знаменитый бразильский волейболист Жиба, в прошлом выступавший чемпионате России, призвал лишить нашу сборную золотых медалей Олимпиады в Лондоне
из-за допинговых нарушений.
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Видимо, что-то случилось...
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Бывший лидер сборной Бразилии, олимпийский чемпион Афин-2004 Жиба намерен инициировать допинговое расследование в отношении мужской сборной России, победившей в 2012 году на Играх. Целью этого расследования может быть пересмотр результатов олимпийского турнира в Лондоне, который завершился победой сборной России над бразильцами в финале. Сам Жиба принимал участие в том поединке. Кроме того, этот доигровщик отлично знаком со всеми российскими игроками — с 2007 по 2009 годы он выступал в России, защищая цвета одинцовской «Искры».
ЧТО ГОВОРИТ ЖИБА И ЧТО ОТВЕЧАЕТ FIVB
— Я собираюсь посмотреть, как идет проверка доклада Макларена, — приводит Globo слова Жибы, который является членом комиссии спортсменов FIVB. — По его заявлениям, 30 медалистов Олимпиады-2012 подозреваются в употреблении допинга. Конечно, некоторые из них представляют волейбол. Я не знаю сколько их: семь, десять или 20. Поэтому хочу лично в Швейцарии проверить, что делает федерация.
Международная федерация волейбола (ФИВБ) в ответ на заявление Жибы подчеркнула, что не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. «У нас нет информации о том, что
Напомню, что в приложениях ко второй части доклада Макларена фигурировало имя блокирующего сборной России, олимпийского чемпиона Лондона-2012 Дмитрия Мусэрского, упоминание о котором по ошибке не было закрыто цифровым кодом. Однако никаких официальных претензий к этому спортсмену до сих пор не предъявлялось. Российский волейбол также никак не был затронут скандалами вокруг первой части доклада Макларена и перепроверкой
РЕАКЦИЯ НА СЛОВА ЖИБЫ В РОССИИ
В нашей стране заявления авторитетного игрока, завершившего карьеру два года назад, были встречены с недоумением. Основная часть комментариев сводится к обвинениям Жибы в попытке пересмотреть итоги Олимпиады-2012 неспортивными методами.
— Если у Жибы есть
— Жиба сегодня еще не та величина, чтобы делать такие заявления. Думаю, это его фантазия, — уверен бывший тренер сборной России и наставник команды «Зенит-Казань» Владимир Алекно. — Зато есть уверенность в том, что он
Жиба в 2002 году действительно был пойман на употреблении наркотиков и получил несколько месяцев дисквалификации. Тогда он признал свою ошибку и согласился принять участие в антидопинговой программе Федерации волейбола Бразилии.
— Мне сложно сказать, почему именно сейчас стали появляться такие заявления. Видимо, всплывают
— Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России, — приводит «Р-Спорт» слова Олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина. — Возможно, это
МОЖНО ЛИ ОТОБРАТЬ ЗОЛОТО У РОССИЯН?
Классический волейбол — сложно координационный командный вид спорта, так что массовый прием допинга в нем лишен
Перед играми в Рио волейболистка сборной Бразилии Наталия Перейра после матча национальной команды сдала положительный тест на противоастматический препарат преднизолон и получила за это смехотворное двухмесячное отстранение от спорта.
— У нас нет никаких опасений и никаких данных, что может возникнуть ситуация с проблемами с допингом у нашей команды, — заявил «СЭ» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — В правилах FIVB все очень четко описаны моменты для пересмотра результата матчей в случае положительного
Олег ШАМОНАЕВ.
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