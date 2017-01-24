Жиба претендует на российское золото Лондона

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Бывший лидер сборной Бразилии, олимпийский чемпион Афин-2004 Жиба намерен инициировать допинговое расследование в отношении мужской сборной России, победившей в 2012 году на Играх. Целью этого расследования может быть пересмотр результатов олимпийского турнира в Лондоне, который завершился победой сборной России над бразильцами в финале. Сам Жиба принимал участие в том поединке. Кроме того, этот доигровщик отлично знаком со всеми российскими игроками — с 2007 по 2009 годы он выступал в России, защищая цвета одинцовской «Искры».

ЧТО ГОВОРИТ ЖИБА И ЧТО ОТВЕЧАЕТ FIVB

— Я собираюсь посмотреть, как идет проверка доклада Макларена, — приводит Globo слова Жибы, который является членом комиссии спортсменов FIVB. — По его заявлениям, 30 медалистов Олимпиады-2012 подозреваются в употреблении допинга. Конечно, некоторые из них представляют волейбол. Я не знаю сколько их: семь, десять или 20. Поэтому хочу лично в Швейцарии проверить, что делает федерация.

Международная федерация волейбола (ФИВБ) в ответ на заявление Жибы подчеркнула, что не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. «У нас нет информации о том, что кто-либо из российских игроков был связан с запрещенными методами и веществами на Олимпийских играх 2012 года», — приводит ТАСС слова представителя ФИВБ.

Напомню, что в приложениях ко второй части доклада Макларена фигурировало имя блокирующего сборной России, олимпийского чемпиона Лондона-2012 Дмитрия Мусэрского, упоминание о котором по ошибке не было закрыто цифровым кодом. Однако никаких официальных претензий к этому спортсмену до сих пор не предъявлялось. Российский волейбол также никак не был затронут скандалами вокруг первой части доклада Макларена и перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады-2012 накануне Игр в Рио. Правда, после выхода второй части доклада Макларена МОК пообещал провести дополнительную проверку замороженных проб представителей России, но этот процесс еще не начинался.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPkoGjBFPw1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Muito bom te reencontrar, patrão! E poder fazer parte da entrega das medalhas que lá atrás você não recebeu. Parabéns por todos esses anos com a Seleção, e cada vez mais sucesso daqui para frente. Aproveitando para explicar minha declaração no Esporte Espetacular: esta semana estou indo para a Suíça, na sede da Federação Internacional de Vôlei, para sentar com os departamentos de doping e jurídico para entender e ratificar os supostos problemas com doping dos russos em 2012 e trazer as respostas para o COB, então, analisar e dar entrada no pedido de punição e revisão das medalhas de Londres. #giba #gibaneles #giba7 #obrigadobernardinho #valeupatrao</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Giba 7 (@giba7oficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-22T15:50:14+00:00">Jan 22, 2017 at 7:50am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РЕАКЦИЯ НА СЛОВА ЖИБЫ В РОССИИ

В нашей стране заявления авторитетного игрока, завершившего карьеру два года назад, были встречены с недоумением. Основная часть комментариев сводится к обвинениям Жибы в попытке пересмотреть итоги Олимпиады-2012 неспортивными методами.

— Если у Жибы есть какие-то доказательства, пусть их предъявляет, — приводит «Р-Спорт» слова министра спорта России Павла Колобкова. — Но это выглядит странно и смешно. Команда Бразилии (в олимпийском финале. — Прим. «СЭ») безвольно проиграла три заключительные партии. Это ему обидно, он расстроен. Но оправдывать свои поражения такими заявлениями — это не говорит о силе спортсмена. Такие заявления недостойны выдающегося спортсмена.

— Жиба сегодня еще не та величина, чтобы делать такие заявления. Думаю, это его фантазия, — уверен бывший тренер сборной России и наставник команды «Зенит-Казань» Владимир Алекно. — Зато есть уверенность в том, что он когда-то был пойман на марихуане, и это было доказано. Я уверен, что никаких проблем не будет, так что пускай делает, что хочет.

Жиба в 2002 году действительно был пойман на употреблении наркотиков и получил несколько месяцев дисквалификации. Тогда он признал свою ошибку и согласился принять участие в антидопинговой программе Федерации волейбола Бразилии.

— Мне сложно сказать, почему именно сейчас стали появляться такие заявления. Видимо, всплывают какие-то новые факты. Но я уверен, что никто из наших ребят не принимал допинг. Это провокация! — заявил «СЭ» олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной России Александр Волков. — Видимо, здесь имеют место быть какие-то политические моменты. И почему такие заявления делает именно бразильский спортсмен, тем более Жиба? Я знаком с ним лично. Он всегда хорошо относился к России. А теперь он так рьяно борется с тем, чего не существует! Видимо, ему стало скучно у себя в Бразилии. Не знаю, для чего это делается.

— Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России, — приводит «Р-Спорт» слова Олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина. — Возможно, это какие-то несостыковки в переводе, или его неверно поняли журналисты.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPnQa9lDMQf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Daqui a pouco, às 16h, no Planeta Sportv, no @sportv 2, vai ao ar uma entrevista comigo falando sobre a nossa tentativa de transformar a medalha de prata de Londres em ouro! E depois, as 16h45, no Ta na área, no @sportv, também passará! Fiquem ligados! #giba #gibaneles #entrevista #sportv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Giba 7 (@giba7oficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-23T16:21:02+00:00">Jan 23, 2017 at 8:21am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОЖНО ЛИ ОТОБРАТЬ ЗОЛОТО У РОССИЯН?

Классический волейбол — сложно координационный командный вид спорта, так что массовый прием допинга в нем лишен какого-либо смысла. Допинговые инциденты здесь редки и единичны. В российском волейболе за последнее время вспоминаются только обвинения Александра Маркине в применении мельдония, которые закончились оправданием игрока нашей сборной. На Панамериканских играх в 2015 году был инцидент с положительным тестом на станозолол волейболистки сборной Пуэрто-Рико Шейлы Окасио. Но тогда дело также закончилось индивидуальной дисквалификацией и не затронуло результаты пуэрториканок в целом.

Перед играми в Рио волейболистка сборной Бразилии Наталия Перейра после матча национальной команды сдала положительный тест на противоастматический препарат преднизолон и получила за это смехотворное двухмесячное отстранение от спорта.

— У нас нет никаких опасений и никаких данных, что может возникнуть ситуация с проблемами с допингом у нашей команды, — заявил «СЭ» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — В правилах FIVB все очень четко описаны моменты для пересмотра результата матчей в случае положительного допинг-теста. Для этого на одном соревновании должны попасться около половины состава. А, например, если два игрока сдадут положительные пробы, это может стать поводом для проверки всей команды. Мы все время проходим допинг-тесты, нас все время проверяют. Никакие пробы мы не меняем, с собой мочу не возим никогда. В волейболе до мельдония никто никогда не слышал о том, чтобы игроки — причем не только российские, но и любой другой страны — применяли допинг.

Олег ШАМОНАЕВ.