Жиба претендует на российское золото Лондона

Muito bom te reencontrar, patrão! E poder fazer parte da entrega das medalhas que lá atrás você não recebeu. Parabéns por todos esses anos com a Seleção, e cada vez mais sucesso daqui para frente. Aproveitando para explicar minha declaração no Esporte Espetacular: esta semana estou indo para a Suíça, na sede da Federação Internacional de Vôlei, para sentar com os departamentos de doping e jurídico para entender e ratificar os supostos problemas com doping dos russos em 2012 e trazer as respostas para o COB, então, analisar e dar entrada no pedido de punição e revisão das medalhas de Londres. #giba #gibaneles #giba7 #obrigadobernardinho #valeupatrao

