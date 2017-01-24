Руководство Краснодарского края обсудит с ВК «Динамо» финансовые проблемы клуба

«Финансовый вопрос стоит очень остро. Надеюсь, руководство края не оставит нас и поможет решить проблемы, — сказал Макаров. — В любом случае, мы продолжаем работать. Никаких бойкотов не планируем. Будем продолжать работать и надеяться на лучшее».

Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб бойкотирует встречу Лиги чемпионов против московского «Динамо» в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.

Этот матч состоится в Москве 25 января.