Руководство Краснодарского края обсудит с ВК «Динамо» финансовые проблемы клуба
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Краснодарского края в среду, 25 января встретится с представителями волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар), где обсудят сложную финансовую ситуацию в команде. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Андрей Макаров.
«Финансовый вопрос стоит очень остро. Надеюсь, руководство края не оставит нас и поможет решить проблемы, — сказал Макаров. — В любом случае, мы продолжаем работать. Никаких бойкотов не планируем. Будем продолжать работать и надеяться на лучшее».
Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб бойкотирует встречу Лиги чемпионов против московского «Динамо» в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.
Этот матч состоится в Москве 25 января.
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