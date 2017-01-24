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24 января 2017, 13:14 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Вербов: Странно слышать от Жибы обвинения в допинге в адрес российских волейболистов

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Странно слышать от экс-игрока сборной Бразилии и олимпийского чемпиона Жибы обвинения в употреблении допинга, адресованные российским волейболистам, заявил бывший игрок сборной России Алексей Вербов.

Жиба, бывший капитаном бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу. Вербов ранее выступал вместе с Жибой в одинцовской «Искре».

«Вы выиграли в Рио, потому как были сильнее всех. Россия победила на Играх-2012 в Лондоне по той же причине. Они (игроки сборной России) верили до последнего (в победу), Тетюхин верил до самого конца. Вы пытаетесь сказать, что Тетюхин выиграл из-за допинга. Или Волков с его коленом. Странно, мой друг, слышать это от тебя», — написал Вербов в комментариях под постом Жибы в Instagram.

Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.
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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова бывшего игрока сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года могли быть неправильно истолкованы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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