Вербов: Странно слышать от Жибы обвинения в допинге в адрес российских волейболистов
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Странно слышать от экс-игрока сборной Бразилии и олимпийского чемпиона Жибы обвинения в употреблении допинга, адресованные российским волейболистам, заявил бывший игрок сборной России Алексей Вербов.
Жиба, бывший капитаном бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу. Вербов ранее выступал вместе с Жибой в одинцовской «Искре».
«Вы выиграли в Рио, потому как были сильнее всех. Россия победила на Играх-2012 в Лондоне по той же причине. Они (игроки сборной России) верили до последнего (в победу), Тетюхин верил до самого конца. Вы пытаетесь сказать, что Тетюхин выиграл
Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter