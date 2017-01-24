Вербов: Странно слышать от Жибы обвинения в допинге в адрес российских волейболистов

Жиба, бывший капитаном бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу. Вербов ранее выступал вместе с Жибой в одинцовской «Искре».

«Вы выиграли в Рио, потому как были сильнее всех. Россия победила на Играх-2012 в Лондоне по той же причине. Они (игроки сборной России) верили до последнего (в победу), Тетюхин верил до самого конца. Вы пытаетесь сказать, что Тетюхин выиграл из-за допинга. Или Волков с его коленом. Странно, мой друг, слышать это от тебя», — написал Вербов в комментариях под постом Жибы в Instagram.