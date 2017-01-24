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24 января 2017, 12:57 | Игровые: Волейбол | ТАСС

ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова бывшего игрока сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года могли быть неправильно истолкованы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее Жиба сообщил что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии WADA о допинге в России. Увеличить
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Ранее Жиба, который является членом комиссии Международной федерации волейбола (FIVB), сообщил бразильскому телеканалу Globoesporte, что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По словам Жибы, российские волейболисты могли быть в списке отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Сам Жиба участвовал в финальном матче против россиян, которые стали олимпийскими чемпионами.

«Я не уверен в правильности перевода слов Жибы — что он хотел сказать, поэтому не хотелось бы комментировать. Не вижу информационного повода, чтобы федерация давала комментарий, — сказал Яременко. — FIVB уже откомментировала, что у нее данных нет».

Ранее FIVB сообщила ТАСС, что не обладает информацией о возможных допинг-пробах у российских волейболистов на Играх в Лондоне. Заместитель руководителя российской делегации на Играх 2012 года Игорь Казиков сообщил ТАСС, что все допинг- пробы отечественных волейболистов на Олимпиаде 2012 года были чистыми.
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