ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова бывшего игрока сборной Бразилии Жибы про положительные
допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года могли быть неправильно истолкованы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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Ранее Жиба, который является членом комиссии Международной федерации волейбола (FIVB), сообщил бразильскому телеканалу Globoesporte, что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По словам Жибы, российские волейболисты могли быть в списке отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Сам Жиба участвовал в финальном матче против россиян, которые стали олимпийскими чемпионами.
«Я не уверен в правильности перевода слов Жибы — что он хотел сказать, поэтому не хотелось бы комментировать. Не вижу информационного повода, чтобы федерация давала комментарий, — сказал Яременко. — FIVB уже откомментировала, что у нее данных нет».
Ранее FIVB сообщила ТАСС, что не обладает информацией о возможных
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