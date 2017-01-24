ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены

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Ранее Жиба, который является членом комиссии Международной федерации волейбола (FIVB), сообщил бразильскому телеканалу Globoesporte, что намерен проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По словам Жибы, российские волейболисты могли быть в списке отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Сам Жиба участвовал в финальном матче против россиян, которые стали олимпийскими чемпионами.

«Я не уверен в правильности перевода слов Жибы — что он хотел сказать, поэтому не хотелось бы комментировать. Не вижу информационного повода, чтобы федерация давала комментарий, — сказал Яременко. — FIVB уже откомментировала, что у нее данных нет».