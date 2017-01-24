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24 января 2017, 12:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

МОК о высказываниях Жибы: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2012 не завершена

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года и на данный момент не обладает полной информацией о результатах всех ре-тестов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК, комментируя подозрения о возможном использовании российскими волейболистами запрещенных препаратов, которые высказал бразилец Жиба.

В МОК заявили что будут предоставлять информацию о каждой конкретной ситуации в случае когда будут завершены все дисциплинарные процедуры. Увеличить
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Ранее известный бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом в Международной Федерации волейбола (FIVB) заявили ТАСС, что не обладают информацией относительно данных утверждений.

«В настоящий момент МОК продолжает процесс перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Лондоне. МОК также будет предоставлять информацию о каждой конкретной ситуации в случае, когда будут завершены все дисциплинарные процедуры. Также в МОК созданы две комиссии по работе с докладом Макларена, которые позволят высказаться всем сторонам. По завершении всех необходимых процедур Международный олимпийский комитет сможет принять все необходимые меры», — отметил собеседник агентства.

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.
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ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова бывшего игрока сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года могли быть неправильно истолкованы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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