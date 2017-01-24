МОК о высказываниях Жибы: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2012 не завершена
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает перепроверку
допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года и на данный момент не обладает полной информацией о результатах всех ре-тестов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК, комментируя подозрения о возможном использовании российскими волейболистами запрещенных препаратов, которые высказал бразилец Жиба.
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Ранее известный бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом в Международной Федерации волейбола (FIVB) заявили ТАСС, что не обладают информацией относительно данных утверждений.
«В настоящий момент МОК продолжает процесс перепроверки
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.
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