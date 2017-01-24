МОК о высказываниях Жибы: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2012 не завершена

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Ранее известный бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом в Международной Федерации волейбола (FIVB) заявили ТАСС, что не обладают информацией относительно данных утверждений.

«В настоящий момент МОК продолжает процесс перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Лондоне. МОК также будет предоставлять информацию о каждой конкретной ситуации в случае, когда будут завершены все дисциплинарные процедуры. Также в МОК созданы две комиссии по работе с докладом Макларена, которые позволят высказаться всем сторонам. По завершении всех необходимых процедур Международный олимпийский комитет сможет принять все необходимые меры», — отметил собеседник агентства.

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.