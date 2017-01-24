Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матч Лиги чемпионов
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Матч женской Лиги чемпионов между московским и краснодарским «Динамо» состоится, волейболистки из Краснодара не будут бойкотировать встречу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба из Москвы Владимир Зиничев.
«Пока все по плану. Краснодарская команда в Москве. Матч должен состояться», — сказал Зиничев.
Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб мог бойкотировать встречу в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.
Матч состоится в Москве 25 января.
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