Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матч Лиги чемпионов

«Пока все по плану. Краснодарская команда в Москве. Матч должен состояться», — сказал Зиничев.

Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб мог бойкотировать встречу в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.

Матч состоится в Москве 25 января.