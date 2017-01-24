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24 января 2017, 12:54 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Матч женской Лиги чемпионов между московским и краснодарским «Динамо» состоится, волейболистки из Краснодара не будут бойкотировать встречу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба из Москвы Владимир Зиничев.

«Пока все по плану. Краснодарская команда в Москве. Матч должен состояться», — сказал Зиничев.

Ранее существовала опасность, что краснодарский клуб мог бойкотировать встречу в связи с серьезными задержками в выплате заработной платы.

Матч состоится в Москве 25 января.
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