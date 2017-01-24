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24 января 2017, 11:51 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Казиков: Все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 — чистые

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по участию в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков.

Ранее бразилец Жиба высказался о возможном употреблении допинга игроками сборной России во время ОИ-2012. Увеличить
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Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, — сказал Казаков. — Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать?».

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.
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ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены

ВФВ: Слова Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 могли быть неправильно переведены

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова бывшего игрока сборной Бразилии Жибы про положительные допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года могли быть неправильно истолкованы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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24 января

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