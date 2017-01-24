Казиков: Все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 — чистые
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все
допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по участию в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков.
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Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
«Там были все
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.
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