Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистые

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Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, — сказал Казаков. — Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать?».

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.