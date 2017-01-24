Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

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Ранее Жиба, являющийся главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола, сообщил, что планирует проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По мнению Жибы, российские волейболисты могли быть в числе медалистов Олимпиады 2012 года, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Россияне выиграли у бразильцев, за которых играл Жиба, в финале Олимпиады.

«Нам помог тогда выиграть именно Мусэрский, которого перевели в диагональ (перевод Мусэрского из блокирующих в диагональные называют ключевым решением, принесшим победу сборной России в финале Игр-2012. — Прим. ТАСС). Можно передать Жибе, что надо было в четвертой партии забить хоть одно очко, когда его выпустили на площадку, а не говорить, что кто-то был под допингом, — сказал Спиридонов. — Вы вели 22:18, что вам мешало? Он просто немножко пропиарится, а больше ничего не будет».

«У каждого свое мнение. Он стал шеф-поваром: может, масло перелил в сковородку, передержал мясо, может, все перегорело у него в голове. Это слухи, которые были, есть и будут», — отметил он.