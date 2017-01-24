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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530977/
24 января 2017, 11:34 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.

По мнению бразильца российские волейболисты могли быть в числе медалистов Олимпиады 2012 года подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Увеличить
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Ранее Жиба, являющийся главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола, сообщил, что планирует проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По мнению Жибы, российские волейболисты могли быть в числе медалистов Олимпиады 2012 года, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Россияне выиграли у бразильцев, за которых играл Жиба, в финале Олимпиады.

«Нам помог тогда выиграть именно Мусэрский, которого перевели в диагональ (перевод Мусэрского из блокирующих в диагональные называют ключевым решением, принесшим победу сборной России в финале Игр-2012. — Прим. ТАСС). Можно передать Жибе, что надо было в четвертой партии забить хоть одно очко, когда его выпустили на площадку, а не говорить, что кто-то был под допингом, — сказал Спиридонов. — Вы вели 22:18, что вам мешало? Он просто немножко пропиарится, а больше ничего не будет».

«У каждого свое мнение. Он стал шеф-поваром: может, масло перелил в сковородку, передержал мясо, может, все перегорело у него в голове. Это слухи, которые были, есть и будут», — отметил он.

Спиридонов не удивлен, что Жиба высказался так в адрес сборной России, несмотря на то, что он играл в подмосковном клубе. «В московском “Динамо” играл Курек, который, когда ему заплатили все деньги, ни разу не играл хорошо, а после сезона он сказал, что Россия — это серая страна и т. д.», — подчеркнул он.
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Свищев: Жиба должен быть наказан за критику в адрес волейболистов РФ

Свищев: Жиба должен быть наказан за критику в адрес волейболистов РФ

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший игрок сборной Бразилии Жиба, заявивший о возможном употреблении допинга российскими волейболистами на Олимпиаде-2012 в Лондоне, должен быть наказан Международной федерацией волейбола (FIVB) за критику в адрес сборной России. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.
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