Соколова призвала руководство Кубани решить финансовые проблемы ЖВК «Динамо»

Во вторник волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении агентства «Р-Спорт». Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что долги по зарплате перед текущим составом, тренерским штабом и персоналом краснодарского клуба составляют семь месяцев, и команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне, а также бойкотировать уже ближайший матч турнира против московского «Динамо» 25 января.

«Это очень грустная и трагичная новость. Команда играет в экстремальных условиях. Очень жаль, что так происходит. Я очень переживаю за краснодарское «Динамо», я три года отыграла в этом клубе. И передо мной есть задолженность. К этой проблеме должно присоединиться руководство Краснодарского края, новый губернатор края (Вениамин Кондратьев). Мы очень рассчитываем на него. Клуб с большой историей, хотелось бы, чтобы клуб выжил и все наладилось. Надо, чтобы регион присоединился к решению финансовых проблем «Динамо», — сказала Соколова по телефону.

«За последние три года мы, команда “Динамо” (Краснодар), добились больших результатов для Краснодарского края. Выиграли два Кубка России, два Кубка ЕКВ, серебро на клубном чемпионате мира, впервые завоевали право участия в Лиге чемпионов», — добавила собеседница агентства.

Соколова, которая выступала за краснодарское «Динамо» с 2013 по 2016 годы, заявила, что перед ней осталась задолженность за семь месяцев. «Передо мной тоже большая задолженность — за семь месяцев, плюс премии. Денег я тоже не получаю. Безусловно, в таких условиях непросто жить и хотелось бы получить зарплату за тот труд, который был вложен в клуб, в регион. Я завершила карьеру и напоследок такое расстройство. Очень неприятно. Хотелось бы, чтобы все скорее наладилось у клуба», — подытожила Соколова.