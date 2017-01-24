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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530742/
24 января 2017, 11:10 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Свищев: Жиба должен быть наказан за критику в адрес волейболистов РФ

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший игрок сборной Бразилии Жиба, заявивший о возможном употреблении допинга российскими волейболистами на Олимпиаде-2012 в Лондоне, должен быть наказан Международной федерацией волейбола (FIVB) за критику в адрес сборной России. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Член комитета Госдумы считает что спортсмен не имеет права высказывать свое мнение в отношении других сборных основываясь только на домыслах или слухах. Увеличить
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Ранее Жиба, который является главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), в эфире телеканала Globoesporte сообщил, что планирует проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в России. По его мнению, среди медалистов Игр-2012, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил, могут быть и российские волейболисты. В финале Олимпиады-2012 сборная России обыграла команду Бразилии.

«Я надеюсь, что FIVB отреагирует на слова Жибы, также должна отреагировать бразильская федерация волейбола и наказать спортсмена, чтобы другим волейболистам было неповадно, — сказал Свищев. — Спортсмен не имеет права высказывать свое мнение в отношении других сборных, основываясь только на своих домыслах или неподтвержденных слухах. Это неспортивное поведение. Поэтому такие вещи надо наказывать и пресекать».

«Такие заявления — это уже модная тенденция, — сказал Свищев. — В отношении России действуют экономические, политические санкции, сейчас уже и до спорта санкции докатились. Если Россия сильна и побеждает, значит, надо ее обвинить в употреблении допинга; все это бред сивой кобылы, подтверждений никаких нет, да и проверять эту информацию не стоит, слова Жибы — это популизм. Думаю, что спортсменом движет обида за поражение в финале Игр».

Ранее FIVB сообщила ТАСС, что не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
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Новости Волейбола

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.
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