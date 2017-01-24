Волейболист Волков назвал бредом заявления Жибы о допинге на Играх-2012

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Жиба, который является главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), в эфире телеканала Globoesporte заявил, что в использовании допинга на Играх 2012 года подозреваются «тысяча российских спортсменов», и некоторые из них, считает бразилец, представляют волейбол. Он также отметил, что намерен лично проследить за тем, как FIVB будет проверять факты, представленные в докладе независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Это бред полный, — отреагировал Волков. — Не знаю, что произошло, чтобы он такое сказал, наверное, перегрелся на солнце. Не представляю, что может заставлять человека, который хорошо знает российских игроков и всегда сохранял с ними хорошие отношения, безосновательно обвинять нашу сборную».

На вопрос, есть ли уверенность в том, что проверка проб не покажет проблем с допингом в команде, собеседник ТАСС ответил: «Если проверят все те пробы, которые мы на самом деле сдавали, я в этом уверен. А вот происходят ли или нет подмены, я уже контролировать не могу. Сейчас многое происходит в мире, и удивляться, наверное, уже не приходится ничему, но в том, что наша команда не употребляла допинг, я уверен на сто процентов».

Жиба в составе сборной Бразилии трижды выиграл чемпионат мира и один раз — Олимпийские игры (2004), еще два раза он становился с командой серебряным призером Игр (2008 и 2012). В 2007—2009 годах выступал за «Искру» из Одинцово.