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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530525/
24 января 2017, 10:56 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболист Волков назвал бредом заявления Жибы о допинге на Играх-2012

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2012 в составе сборной России по волейболу Александр Волков назвал бредом высказывания бразильцы Жибы о том, что российские спортсмены находились под воздействием допинга во время турнира. Слова Жибы Волков прокомментировал ТАСС.

Спортсмен уверен что игроки российской сборной по волейболу не употребляли допинг на Олимпиаде 2012 года. Увеличить
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Жиба, который является главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), в эфире телеканала Globoesporte заявил, что в использовании допинга на Играх 2012 года подозреваются «тысяча российских спортсменов», и некоторые из них, считает бразилец, представляют волейбол. Он также отметил, что намерен лично проследить за тем, как FIVB будет проверять факты, представленные в докладе независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Это бред полный, — отреагировал Волков. — Не знаю, что произошло, чтобы он такое сказал, наверное, перегрелся на солнце. Не представляю, что может заставлять человека, который хорошо знает российских игроков и всегда сохранял с ними хорошие отношения, безосновательно обвинять нашу сборную».

На вопрос, есть ли уверенность в том, что проверка проб не покажет проблем с допингом в команде, собеседник ТАСС ответил: «Если проверят все те пробы, которые мы на самом деле сдавали, я в этом уверен. А вот происходят ли или нет подмены, я уже контролировать не могу. Сейчас многое происходит в мире, и удивляться, наверное, уже не приходится ничему, но в том, что наша команда не употребляла допинг, я уверен на сто процентов».

Жиба в составе сборной Бразилии трижды выиграл чемпионат мира и один раз — Олимпийские игры (2004), еще два раза он становился с командой серебряным призером Игр (2008 и 2012). В 2007—2009 годах выступал за «Искру» из Одинцово.
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Новости Волейбола

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.
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24 января

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