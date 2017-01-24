Шипулин назвал выдумками заявление Жибы о допинге у волейболистов РФ на ОИ-2012
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал выдумками и ерундой заявление бразильца Жибы, который обвинил семерых волейболистов сборной России в употреблении допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
«Это все выдумки Жибы и ерунда, — сказал Шипулин агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сколько времени прошло, и он начал
Ранее главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, с которым российские волейболисты выиграли Олимпиаду в Лондоне, заявил агентству «Р-Спорт», что Жибе в первую очередь стоит вспомнить о своей дисквалификации за употребление марихуаны, прежде чем обвинять сборную России. Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.
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