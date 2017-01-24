Шипулин назвал выдумками заявление Жибы о допинге у волейболистов РФ на ОИ-2012

Экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу Spectacular Sport. Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«Это все выдумки Жибы и ерунда, — сказал Шипулин агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сколько времени прошло, и он начал что-то заявлять. Я не знаю, что им движет. Есть официальная информация — допуск сборных на Игры, команды там проходят контроль. Не надо обращать внимание на такие заявления. Нам надо дальше тренироваться, играть и завоевывать новые медали».

Ранее главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, с которым российские волейболисты выиграли Олимпиаду в Лондоне, заявил агентству «Р-Спорт», что Жибе в первую очередь стоит вспомнить о своей дисквалификации за употребление марихуаны, прежде чем обвинять сборную России. Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.