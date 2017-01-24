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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530290/
24 января 2017, 10:52 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Шипулин назвал выдумками заявление Жибы о допинге у волейболистов РФ на ОИ-2012

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал выдумками и ерундой заявление бразильца Жибы, который обвинил семерых волейболистов сборной России в употреблении допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу Spectacular Sport. Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), собирается посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

«Это все выдумки Жибы и ерунда, — сказал Шипулин агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сколько времени прошло, и он начал что-то заявлять. Я не знаю, что им движет. Есть официальная информация — допуск сборных на Игры, команды там проходят контроль. Не надо обращать внимание на такие заявления. Нам надо дальше тренироваться, играть и завоевывать новые медали».

Ранее главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, с которым российские волейболисты выиграли Олимпиаду в Лондоне, заявил агентству «Р-Спорт», что Жибе в первую очередь стоит вспомнить о своей дисквалификации за употребление марихуаны, прежде чем обвинять сборную России. Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.
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Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.
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