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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530091/
24 января 2017, 10:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Алекно: Волейболисту Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бразильскому волейболисту Жибе в первую очередь стоит вспомнить о своей дисквалификации за применение марихуаны, прежде чем обвинять сборную России в применении допинга на Олимпиаде 2012 года, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, с которым российские волейболисты выиграли Игры в Лондоне.

Экс-капитан бразильской сборной на Играх-2012 в эфире спортивного шоу Spectacular Sport заявил, что семь россиян были под воздействием допинга во время Олимпиады в Лондоне, где бразильцы уступили в финале. Жиба теперь намерен отправиться в Швейцарию, чтобы проанализировать доклад независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей Игр-2012.

«Жиба — не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», — сказал Алекно в телефонном разговоре.

Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.
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Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.
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