Алекно: Волейболисту Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бразильскому волейболисту Жибе в первую очередь стоит вспомнить о своей дисквалификации за применение марихуаны, прежде чем обвинять сборную России в применении допинга на Олимпиаде 2012 года, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, с которым российские волейболисты выиграли Игры в Лондоне.
«Жиба — не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или
Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.
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