Алекно: Волейболисту Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану

Экс-капитан бразильской сборной на Играх-2012 в эфире спортивного шоу Spectacular Sport заявил, что семь россиян были под воздействием допинга во время Олимпиады в Лондоне, где бразильцы уступили в финале. Жиба теперь намерен отправиться в Швейцарию, чтобы проанализировать доклад независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей Игр-2012.

«Жиба — не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», — сказал Алекно в телефонном разговоре.

Жиба в бытность игроком в 2002 году был дисквалифицирован за применение марихуаны.