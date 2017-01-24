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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28530087/
24 января 2017, 10:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

FIVB не имеет информации о допинге российских волейболистов на ОИ-2012

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация волейбола (FIVB) не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее известный бразильский волейболист Жиба заявил что как минимум семь членов мужской сборной России употребляли запрещенные вещества во время Олимпиады-2012. Увеличить
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Ранее известный бразильский волейболист Жиба заявил, что как минимум семь членов мужской сборной России употребляли запрещенные вещества во время Олимпиады-2012. По его словам, он намерен лично обсудить ситуацию с FIVB, в том числе утверждения независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«У нас нет информации о том, что кто-либо из российских игроков был связан с запрещенными методами (и веществами) на Олимпийских играх 2012 года», — сообщили в FIVB.

Жиба возглавляет комиссию спортсменов FIVB, туда также входит россиянка Екатерина Гамова.

Российская команда под руководством Владимира Алекно в финале турнира победила бразильцев и завоевала олимпийское золото. Капитаном бразильской команды на Играх был Жиба.
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Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиариться

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший бразильский волейболист Жиба своим заявлением о необходимости проверки российских игроков на предмет употребления ими допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне решил пропиариться. Такое мнение высказал известный волейболист, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов. Он вместе с Жибой играл вместе в подмосковной «Искре» в 2008 и 2009 годах.
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