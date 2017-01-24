FIVB не имеет информации о допинге российских волейболистов на ОИ-2012
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация волейбола (FIVB) не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в организации.
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Ранее известный бразильский волейболист Жиба заявил, что как минимум семь членов мужской сборной России употребляли запрещенные вещества во время Олимпиады-2012. По его словам, он намерен лично обсудить ситуацию с FIVB, в том числе утверждения независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
«У нас нет информации о том, что
Жиба возглавляет комиссию спортсменов FIVB, туда также входит россиянка Екатерина Гамова.
Российская команда под руководством Владимира Алекно в финале турнира победила бразильцев и завоевала олимпийское золото. Капитаном бразильской команды на Играх был Жиба.
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