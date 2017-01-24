FIVB не имеет информации о допинге российских волейболистов на ОИ-2012

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Ранее известный бразильский волейболист Жиба заявил, что как минимум семь членов мужской сборной России употребляли запрещенные вещества во время Олимпиады-2012. По его словам, он намерен лично обсудить ситуацию с FIVB, в том числе утверждения независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«У нас нет информации о том, что кто-либо из российских игроков был связан с запрещенными методами (и веществами) на Олимпийских играх 2012 года», — сообщили в FIVB.

Жиба возглавляет комиссию спортсменов FIVB, туда также входит россиянка Екатерина Гамова.

Российская команда под руководством Владимира Алекно в финале турнира победила бразильцев и завоевала олимпийское золото. Капитаном бразильской команды на Играх был Жиба.