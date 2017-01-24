Чемпион ОИ-2012 Тетюхин удивлен заявлением Жибы о допинге у волейболистов РФ

Экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу Spectacular Sport.

«Странно, я очень удивлен. Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России. Возможно, это какие-то несостыковки в переводе, или его неверно поняли журналисты», — сказал Тетюхин по телефону.