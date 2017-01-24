Чемпион ОИ-2012 Тетюхин удивлен заявлением Жибы о допинге у волейболистов РФ
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин заявил агентству «Р-Спорт», что он удивлен словам бразильца Жибы, который обвинил сборную России в применении допинга на Играх в Лондоне.
«Странно, я очень удивлен. Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России. Возможно, это
Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), на своей странице в Instagram написал, что собирается посетить
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