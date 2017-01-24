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24 января 2017, 9:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Чемпион ОИ-2012 Тетюхин удивлен заявлением Жибы о допинге у волейболистов РФ

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин заявил агентству «Р-Спорт», что он удивлен словам бразильца Жибы, который обвинил сборную России в применении допинга на Играх в Лондоне.

Экс-капитан бразильской сборной на Играх в Лондоне, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу Spectacular Sport.

«Странно, я очень удивлен. Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России. Возможно, это какие-то несостыковки в переводе, или его неверно поняли журналисты», — сказал Тетюхин по телефону.

Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), на своей странице в Instagram написал, что собирается посетить штаб-квартиру FIVB в Швейцарии, чтобы понять и подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов на Олимпиаде-2012, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.
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Новости Волейбола

Бразильский волейболист Жиба обвинил 7 волейболистов РФ в приеме допинга на ОИ-2012

Бразильский волейболист Жиба обвинил 7 волейболистов РФ в приеме допинга на ОИ-2012

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Известный бразильский волейболист Жиба заявил, что семь волейболистов сборной России на Олимпийских играх-2012, где россияне завоевали золото, были под воздействием допинга, сообщает Globoesporte.
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