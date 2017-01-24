Бразильский волейболист Жиба обвинил 7 волейболистов РФ в приеме допинга на ОИ-2012
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Известный бразильский волейболист Жиба заявил, что семь волейболистов сборной России на Олимпийских играх-2012, где россияне завоевали золото, были под воздействием допинга, сообщает Globoesporte.
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Волейболист на своей странице в Instagram написал, что собирается посетить
Как сообщает Globoesporte, в FIVB заявили, организация не располагает данными о
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 18 июля 2016 года обнародовал результаты расследования, которое касалось нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Он заявил о поддерживаемой государством системе применения допинга российскими спортсменами. В начале декабря была обнародована вторая часть доклада комиссии, в которой утверждается, что более тысячи спортсменов РФ были вовлечены в манипуляции с
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