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24 января 2017, 8:28 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бразильский волейболист Жиба обвинил 7 волейболистов РФ в приеме допинга на ОИ-2012

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Известный бразильский волейболист Жиба заявил, что семь волейболистов сборной России на Олимпийских играх-2012, где россияне завоевали золото, были под воздействием допинга, сообщает Globoesporte.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Известный бразильский волейболист <span class=error>Жиба</span> заявил что семь волейболистов сборной России на Олимпийских играх-2012 где россияне завоевали золото были под воздействием допинга сообщает Globoesporte. Увеличить
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Экс-капитан бразильской сборной на Играх-2012, где бразильцы уступили в финале россиянам, сделал свое заявление в эфире спортивного шоу Spectacular Sport. Жиба, являющийся председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), намерен отправиться в Швейцарию, чтобы проанализировать доклад независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Волейболист на своей странице в Instagram написал, что собирается посетить штаб-квартиру FIVB в Швейцарии на нынешней неделе, чтобы понять и подтвердить предполагаемые проблемы с допингом у российских спортсменов на ОИ-2012, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

Как сообщает Globoesporte, в FIVB заявили, организация не располагает данными о каких-либо доказательствах использования российскими волейболистами допинга на Олимпиаде.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 18 июля 2016 года обнародовал результаты расследования, которое касалось нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Он заявил о поддерживаемой государством системе применения допинга российскими спортсменами. В начале декабря была обнародована вторая часть доклада комиссии, в которой утверждается, что более тысячи спортсменов РФ были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
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