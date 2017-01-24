Волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с открытым письмом к Патрушеву
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки краснодарского «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву в открытом письме, которое оказалось в распоряжении агентства «Р-Спорт».
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На прошлой неделе источник сообщил «Р-Спорт», что долги по зарплате перед текущим составом, тренерским штабом и персоналом краснодарского «Динамо» составляют семь месяцев, и команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне, а также бойкотировать уже ближайший матч турнира против московского «Динамо» 25 января. Позднее капитан краснодарского клуба Мария Перепелкина заявила, что «будет неправильно вот так взять и всё бросить», но терпение и силы у её команды уже на исходе.
Редакция «Р-Спорт» приводит текст письма в полном объеме.
«Уважаемый Николай Платонович!
Сообщаем Вам, что игроки и персонал клуба «Динамо» (Краснодар) не получают заработную плату, оговоренную в контрактах, в полном объеме с июля 2016 года по настоящее время. Для сотрудников и игроков клуба заработная плата является единственным источником дохода. В январе 2017 года
Нужно отметить, что, несмотря на катастрофическую ситуацию, игроки и персонал клуба не допустили срывов игр и выполняют все обязательства перед клубом и Всероссийской федерацией волейбола. Наш клуб — неоднократный обладатель Кубка России и призер чемпионатов страны, обладатель Кубка вызова, двукратный победитель Кубка ЕКВ, серебряный призер клубного чемпионата мира.
Опираясь на вышесказанное, просим Вас взять ситуацию с выплатой заработной платы сотрудникам и игрокам клуба под личный контроль и помочь руководству клуба в скорейшем решении возникших проблем и погашении задолженности по заработной плате в полном объеме.
Коллектив ЖВК «Динамо» г. Краснодар.
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