Жиба нашёл допинг у 7 волейболистов РФ и хочет отдать золото Игр-2012 Бразилии
Легендарный бразильский волейболист Жиба в эфире GloboEsporte заявил, что семь игроков сборной России на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне находились под воздействием допинга.
Он также добавил, что сделает всё возможное, чтобы отобрать у россиян золото Игр и передать его Бразилии, которая проиграла команде Владимира Алекно в финале со счётом 2:3.
Международная федерация волейбола уже прокомментировала заявление Жибы, отметив, что не располагает подобной информацией. Не упомянуты имена российских волейболистов и в докладе Макларена среди положительных
Однако Жиба не намерен сдаваться. Он намерен лично поехать в Швейцарию, в
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