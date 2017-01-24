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24 января 2017, 1:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Жиба нашёл допинг у 7 волейболистов РФ и хочет отдать золото Игр-2012 Бразилии

Легендарный бразильский волейболист Жиба в эфире GloboEsporte заявил, что семь игроков сборной России на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне находились под воздействием допинга.

Он также добавил, что сделает всё возможное, чтобы отобрать у россиян золото Игр и передать его Бразилии, которая проиграла команде Владимира Алекно в финале со счётом 2:3.

Международная федерация волейбола уже прокомментировала заявление Жибы, отметив, что не располагает подобной информацией. Не упомянуты имена российских волейболистов и в докладе Макларена среди положительных допинг-проб лондонских Игр. Кроме того, распределение олимпийских медалей — это исключительная прерогатива Международного олимпийского комитета.

Однако Жиба не намерен сдаваться. Он намерен лично поехать в Швейцарию, в штаб-квартиру Международной федерации волейбола, и обсудить проблему с допингом российских волейболистов на Играх-2012.
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