Жиба нашёл допинг у 7 волейболистов РФ и хочет отдать золото Игр-2012 Бразилии

Он также добавил, что сделает всё возможное, чтобы отобрать у россиян золото Игр и передать его Бразилии, которая проиграла команде Владимира Алекно в финале со счётом 2:3.



Международная федерация волейбола уже прокомментировала заявление Жибы, отметив, что не располагает подобной информацией. Не упомянуты имена российских волейболистов и в докладе Макларена среди положительных допинг-проб лондонских Игр. Кроме того, распределение олимпийских медалей — это исключительная прерогатива Международного олимпийского комитета.



Однако Жиба не намерен сдаваться. Он намерен лично поехать в Швейцарию, в штаб-квартиру Международной федерации волейбола, и обсудить проблему с допингом российских волейболистов на Играх-2012.