Волейболистки «Протона» переиграли «Метар» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Волейболистки саратовского «Протона» на выезде переиграли челябинский «Метар» в матче чемпионата России.
Встреча 14-го тура, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 27:25, 25:21) в пользу саратовской команды.
В 15-м туре «Протон» на своей площадке 29 января примет московское «Динамо», а «Метар» в тот же день отправится в гости к красноярскому «Енисею».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter