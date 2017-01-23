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23 января 2017, 18:49 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Протона» переиграли «Метар» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Волейболистки саратовского «Протона» на выезде переиграли челябинский «Метар» в матче чемпионата России.

Встреча 14-го тура, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 27:25, 25:21) в пользу саратовской команды.

В 15-м туре «Протон» на своей площадке 29 января примет московское «Динамо», а «Метар» в тот же день отправится в гости к красноярскому «Енисею».
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