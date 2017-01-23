Волейболистки «Протона» переиграли «Метар» в матче чемпионата России

Встреча 14-го тура, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 27:25, 25:21) в пользу саратовской команды.

В 15-м туре «Протон» на своей площадке 29 января примет московское «Динамо», а «Метар» в тот же день отправится в гости к красноярскому «Енисею».