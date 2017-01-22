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22 января 2017, 22:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» победили новосибирский «Локомотив» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой команды Юрия Маричева со счетом 3−1 (25:22, 26:24, 26:28, 25:17). «Динамо» с 38 очками (13 побед) занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, а новосибирский клуб с 34 баллами (13 побед) идет третьим.

«Динамо» в следующем туре 28 января сыграет в гостях с сургутским «Газпромом-Югрой», а «Локомотив» в этот же день встретится на выезде с белгородским «Белогорьем».
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