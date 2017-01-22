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22 января 2017, 22:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» победили краснодарское «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» нанесли поражение краснодарскому «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Белгороде, завершилась победой хозяев со счетом 3−1 (25:12, 25:16, 14:25, 25:23).

«Белогорье» с 10 победами в 16 играх занимает пятое место в чемпионате России, а «Динамо», потерпевшее 15-е поражение, замыкает таблицу.

Результаты других матчей 16-го тура, прошедших в воскресенье:

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3−2 (25:18, 16:25, 17:25, 26:24, 15:10),

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3−2 (25:19, 22:25, 28:26, 22:25, 15:13).
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