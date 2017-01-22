Волейболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Заречье-Одинцово» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 18:25, 25:21, 25:17) в пользу хозяек площадки.

В следующем туре московская команда отправится в Саратов на матч с местным «Протоном», а «Заречье-Одинцово» на своей площадки примет «Уралочку-НТМК». Игры состоятся 29 января.