Волейболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Заречье-Одинцово» в матче ЧР
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение подмосковному клубу «Заречье-Одинцово» в матче 14-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 18:25, 25:21, 25:17) в пользу хозяек площадки.
В следующем туре московская команда отправится в Саратов на матч с местным «Протоном», а «Заречье-Одинцово» на своей площадки примет «Уралочку-НТМК». Игры состоятся 29 января.
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