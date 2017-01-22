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22 января 2017, 22:32 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Заречье-Одинцово» в матче ЧР

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение подмосковному клубу «Заречье-Одинцово» в матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:19, 18:25, 25:21, 25:17) в пользу хозяек площадки.

В следующем туре московская команда отправится в Саратов на матч с местным «Протоном», а «Заречье-Одинцово» на своей площадки примет «Уралочку-НТМК». Игры состоятся 29 января.
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