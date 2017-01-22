Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Нову» в матче чемпионата России
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Нову» (Новокуйбышевск) в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Новы», завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:18) в пользу «Зенита».
Результаты других матчей воскресенья:
«Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа) — 3−0 (25:11, 25:22, 25:20);.
«Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3−0 (25:19, 25:23, 25:18).
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