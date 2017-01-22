«Зенит» одержал 16-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «НОВУ»

Подопечные Владимира Алекно на выезде в трёх партиях обыграли «НОВУ» со счётом 3:0. В 16 матчах текущего национального первенства «Зенит» проиграл только четыре партии. «НОВА» потерпела девятое поражение, второй раз в сезоне уступив «Зениту» со счётом 0:3.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 16-й тур



«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (23:25, 20:25, 18:25).