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22 января 2017, 17:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» одержал 16-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «НОВУ»

В 16-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» продолжил своё победное шествие, одержав 16-ю победу подряд.

Подопечные Владимира Алекно на выезде в трёх партиях обыграли «НОВУ» со счётом 3:0. В 16 матчах текущего национального первенства «Зенит» проиграл только четыре партии. «НОВА» потерпела девятое поражение, второй раз в сезоне уступив «Зениту» со счётом 0:3.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 16-й тур

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (23:25, 20:25, 18:25).
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