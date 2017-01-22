«Кузбасс» дома оказался сильнее «Югры-Самотлор» в 16-м туре Суперлиги
Кемеровский «Кузбасс» в матче 16-го тура мужского чемпионата России на своей площадке в трёх партиях переиграл нижневартовский «Югра-Самотлор».
Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали 11-ю победу и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Юрия Мельничука потерпела 11-е поражение.
В следующем туре «Кузбасс» сыграет с «Нефтяником», а «Югра-Самотлор» встретится с «ФАКЕЛОМ».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).
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