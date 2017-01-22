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22 января 2017, 16:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» дома оказался сильнее «Югры-Самотлор» в 16-м туре Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» в матче 16-го тура мужского чемпионата России на своей площадке в трёх партиях переиграл нижневартовский «Югра-Самотлор».

Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали 11-ю победу и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Юрия Мельничука потерпела 11-е поражение.

В следующем туре «Кузбасс» сыграет с «Нефтяником», а «Югра-Самотлор» встретится с «ФАКЕЛОМ».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).
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