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22 января 2017, 15:20 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Урал» в 16-м туре мужского чемпионата России

Красноярский «Енисей» в матче 16-го тура мужского чемпионата России на своей площадке уверенно переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0.

Подопечные Юрия Чередника одержали пятую победу в 16 встречах, а для команды Бориса Гребенникова это поражение стало седьмым.

В следующем туре сибиряки сыграют с краснодарским «Динамо», а коллектив из Башкортостана встретится с «НОВОЙ».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:11, 25:22, 25:20).
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