«Енисей» разгромил «Урал» в 16-м туре мужского чемпионата России

Подопечные Юрия Чередника одержали пятую победу в 16 встречах, а для команды Бориса Гребенникова это поражение стало седьмым.



В следующем туре сибиряки сыграют с краснодарским «Динамо», а коллектив из Башкортостана встретится с «НОВОЙ».



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16-й тур



«Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:11, 25:22, 25:20).