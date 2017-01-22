«Енисей» разгромил «Урал» в 16-м туре мужского чемпионата России
Красноярский «Енисей» в матче 16-го тура мужского чемпионата России на своей площадке уверенно переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0.
Подопечные Юрия Чередника одержали пятую победу в 16 встречах, а для команды Бориса Гребенникова это поражение стало седьмым.
В следующем туре сибиряки сыграют с краснодарским «Динамо», а коллектив из Башкортостана встретится с «НОВОЙ».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:11, 25:22, 25:20).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter