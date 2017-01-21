Токсой Гидетти вернулась в волейбол, подписав контракт с «Фенербахче»

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 28-летняя турчанка возвращается в волейбол после годичного перерыва, связанного с беременностью и рождением ребёнка.



Ранее Токсой Гидетти выступала за турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», а также за итальянский «Скандиччи».



Бахар в 2013 году вышла замуж за наставника «Вакифбанка» и женской сборной Турции итальянца Джованни Гидетти.