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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28505032/
21 января 2017, 14:46 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Токсой Гидетти вернулась в волейбол, подписав контракт с «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании контракта с центральной блокирующей Бахар Токсой Гидетти, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 28-летняя турчанка возвращается в волейбол после годичного перерыва, связанного с беременностью и рождением ребёнка.

Ранее Токсой Гидетти выступала за турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», а также за итальянский «Скандиччи».

Бахар в 2013 году вышла замуж за наставника «Вакифбанка» и женской сборной Турции итальянца Джованни Гидетти.
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