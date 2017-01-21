Токсой Гидетти вернулась в волейбол, подписав контракт с «Фенербахче»
Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании контракта с центральной блокирующей Бахар Токсой Гидетти, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 28-летняя турчанка возвращается в волейбол после годичного перерыва, связанного с беременностью и рождением ребёнка.
Ранее Токсой Гидетти выступала за турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», а также за итальянский «Скандиччи».
Бахар в 2013 году вышла замуж за наставника «Вакифбанка» и женской сборной Турции итальянца Джованни Гидетти.
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