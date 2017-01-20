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20 января 2017, 23:58 | Игровые: Волейбол | Спорт-Экспресс

Владимир Алекно: Другие команды могут играть на равных с «Зенитом»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после гостевой победы в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Фридрихсхафеном» (3:1) выразил недовольство действиями игроков в начале встречи.

По словам специалиста, любая команда может играть с «Зенитом» на равных, когда казанцы не демонстрируют свой лучший волейбол.

— Почему мы не можем допустить, что другие команды играют наравне с нами? — приводит пресс-служба казанского клуба слова Алекно. — Да, мы «Зенит». Ну и что? «Зенит», как и сборная России, как и любая другая команда, должен играть хорошо, чтобы выигрывать. Если «Зенит» играет плохо, любая команда может играть с нами на равных и обыгрывать, а мы играли плохо. Когда заиграли хорошо — выиграли. Ребята хорошо вышли на замену. Кобзарь хорошо вошел в игру и выполнил нужную работу. Евгений Сивожелез помог.
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