Владимир Алекно: Другие команды могут играть на равных с «Зенитом»

По словам специалиста, любая команда может играть с «Зенитом» на равных, когда казанцы не демонстрируют свой лучший волейбол.

— Почему мы не можем допустить, что другие команды играют наравне с нами? — приводит пресс-служба казанского клуба слова Алекно. — Да, мы «Зенит». Ну и что? «Зенит», как и сборная России, как и любая другая команда, должен играть хорошо, чтобы выигрывать. Если «Зенит» играет плохо, любая команда может играть с нами на равных и обыгрывать, а мы играли плохо. Когда заиграли хорошо — выиграли. Ребята хорошо вышли на замену. Кобзарь хорошо вошел в игру и выполнил нужную работу. Евгений Сивожелез помог.