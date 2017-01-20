Владимир Алекно: Другие команды могут играть на равных с «Зенитом»
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после гостевой победы в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Фридрихсхафеном» (3:1) выразил недовольство действиями игроков в начале встречи.
По словам специалиста, любая команда может играть с «Зенитом» на равных, когда казанцы не демонстрируют свой лучший волейбол.
— Почему мы не можем допустить, что другие команды играют наравне с нами? — приводит
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