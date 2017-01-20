Украинский блокирующий Теременко отзаявлен «Белогорьем» с ЧР по волейболу
Украинский легионер «Белогорья» Дмитрий Теременко в связи с заявкой на чемпионат России и Лигу чемпионов нового связующего «львов», бразильца Марлона, будет выступать только в еврокубке, сообщает
пресс-служба клуба.
Заявка украинца с чемпионата страны по взаимному согласию клуба и игрока белгородцами снята.
В настоящее время в составе «Белогорья» находятся три иностранных игрока — доигровщик Ян Ерещенко, центральный блокирующий Теременко (оба — Украина) и Марлон (Бразилия). Если участие в Лиге чемпионов не накладывает на клубы никаких ограничений по количеству легионеров, то в чемпионате России разрешено заявлять не более двух иностранных волейболистов. При этом белгородский клуб не намерен разрывать контракт с украинским блокирующим — Дмитрий поможет «львам» в играх Лиги чемпионов.
В российской Суперлиге в составе «львов» Дмитрий провел 10 матчей, в которых набрал 80 очков (55 — атака, 14 — блок, 11 — подача).
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