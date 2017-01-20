«Эджзаджибаши» Кошелевой переиграл «Бурсу» в чемпионате Турции по волейболу

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (26:24, 25:20, 28:26) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева принесла своей команде 12 очков.

Эта победа стала для команды Кошелевой девятой в 12 матчах чемпионата, и «Эджзаджибаши» идет на втором месте в турнирной таблице с 29 очками в активе и отставанием от лидирующего «Вакыфбанка» на 3 балла.