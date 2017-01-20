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20 января 2017, 20:24 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» Кошелевой переиграл «Бурсу» в чемпионате Турции по волейболу

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, переиграл на своей площадке «Бурсу» в матче чемпионата Турции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (26:24, 25:20, 28:26) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева принесла своей команде 12 очков.

Эта победа стала для команды Кошелевой девятой в 12 матчах чемпионата, и «Эджзаджибаши» идет на втором месте в турнирной таблице с 29 очками в активе и отставанием от лидирующего «Вакыфбанка» на 3 балла.
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